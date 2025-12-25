Генштаб подтвердил поражение морского порта "Темрюк", аэродрома "Майкоп" и ремонтного подразделения противника
Киев • УНН
В ночь на 25 декабря 2025 года ВСУ нанесли удар по порту Темрюк, вызвав пожар двух резервуаров с нефтепродуктами. Также поражен военный аэродром в Майкопе и ремонтное подразделение в Труженке.
В ночь на 25 декабря 2025 года, в ходе снижения возможностей вооруженных сил российской федерации, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае рф. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса
Морской порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Там находится портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов - в том числе сжиженный углеводородный газ и другие нефтепродукты. Порт задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.
Также был нанесен удар по военному аэродрому в районе города Майкоп (республика Адыгея РФ). По предварительным данным, цель поражена, возник пожар. Результаты уточняются
Кроме этого, подразделениями ударных БпЛА поражено ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка противника в районе населенного пункта Труженка (ТОТ Донецкой области). Результаты атаки и степень нанесенного ущерба уточняются.
По уточненным результатам ударов украинских БпЛА в предыдущий период по аэродрому "Бельбек" (ТОТ украинского Крыма) подтверждено уничтожение радиолокационной станции 96K6, станции связи Р-419 и повреждение РЛС 55Ж6Т.
Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских агрессоров, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины
Напомним
Как ранее писал УНН, в ночь на 25 декабря дроны атаковали порт в российском Темрюке, вызвав возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами на площади 2 тыс. кв. метров. Также повреждены здания и техника сельхозпредприятия.