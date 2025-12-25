Генштаб подтвердил поражение морского порта "Темрюк", аэродрома "Майкоп" и ремонтного подразделения противника

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 4544 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 8122 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 11510 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 10494 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 10679 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 10908 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 41772 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 60145 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31335 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 48589 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.2м/с
64%
764мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 23291 просмотра
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 11154 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo06:45 • 10007 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 8610 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 5596 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 4536 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 41768 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 30668 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 60142 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 48587 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Кэтрин, принцесса Уэльская
Актуальные места
Украина
Сумская область
Соединённые Штаты
Франция
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 3606 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 5644 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 8648 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 17918 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 29360 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Отопление

Генштаб подтвердил поражение морского порта "Темрюк", аэродрома "Майкоп" и ремонтного подразделения противника

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В ночь на 25 декабря 2025 года ВСУ нанесли удар по порту Темрюк, вызвав пожар двух резервуаров с нефтепродуктами. Также поражен военный аэродром в Майкопе и ремонтное подразделение в Труженке.

Генштаб подтвердил поражение морского порта "Темрюк", аэродрома "Майкоп" и ремонтного подразделения противника

В ночь на 25 декабря 2025 года, в ходе снижения возможностей вооруженных сил российской федерации, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае рф. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса

- говорится в сообщении.

Морской порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Там находится портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов - в том числе сжиженный углеводородный газ и другие нефтепродукты. Порт задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

Также был нанесен удар по военному аэродрому в районе города Майкоп (республика Адыгея РФ). По предварительным данным, цель поражена, возник пожар. Результаты уточняются

- сообщили в Генштабе.

Кроме этого, подразделениями ударных БпЛА поражено ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка противника в районе населенного пункта Труженка (ТОТ Донецкой области). Результаты атаки и степень нанесенного ущерба уточняются.

По уточненным результатам ударов украинских БпЛА в предыдущий период по аэродрому "Бельбек" (ТОТ украинского Крыма) подтверждено уничтожение радиолокационной станции 96K6, станции связи Р-419 и повреждение РЛС 55Ж6Т.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских агрессоров, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины

- добавили в Генштабе.

Напомним

Как ранее писал УНН, в ночь на 25 декабря дроны атаковали порт в российском Темрюке, вызвав возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами на площади 2 тыс. кв. метров. Также повреждены здания и техника сельхозпредприятия.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Крым
Украина