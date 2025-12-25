Теракт в мечети Нигерии: пятеро погибших и десятки раненых в штате Борно
В нигерийском городе Майдугури произошел взрыв в мечети Джумаат во время вечерней молитвы. Погибли пять человек, около 35 получили ранения.
В столице нигерийского штата Борно, городе Майдугури, произошел взрыв в мечети Джумаат во время вечерней молитвы в среду. Полиция подозревает в совершении нападения боевиков радикальной группировки "Боко Харам". Известно о десятках раненых и пяти погибших. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По официальным данным правоохранительных органов, в результате подрыва взрывного устройства погибли по меньшей мере пять человек. Представитель полиции штата Нахум Дасо сообщил, что еще около 35 человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь в местных госпиталях.
Реакция властей и ситуация с безопасностью
Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился усилить меры безопасности в регионе и активизировать военные операции против повстанцев.
Службы безопасности работают круглосуточно, чтобы обеспечить немедленное привлечение виновных в этом ужасном преступлении к ответственности
Северо-восток Нигерии страдает от джихадистского восстания с 2009 года. По оценкам ООН, конфликт унес жизни 40 000 человек, а более 2 миллионов жителей были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на масштабные военные кампании, боевики сохраняют способность совершать точечные теракты в густонаселенных районах.
