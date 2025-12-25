Теракт в мечети Нигерии: пятеро погибших и десятки раненых в штате Борно

$42.150.05
49.680.05
ukenru
16:14 • 962 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
10:58 • 19942 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 21918 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 24437 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 19886 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 17957 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 14145 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 52298 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 69128 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32823 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.8м/с
72%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 17577 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 19801 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 18445 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 11407 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 21060 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 19942 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 52298 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 38209 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 69128 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 56151 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Карл III
Королева Камилла
Уильям, принц Уэльский
Кэтрин, принцесса Уэльская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 3150 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 4192 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 11465 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 18512 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 19867 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Mercedes-Benz Zetros
YouTube

Теракт в мечети Нигерии: пятеро погибших и десятки раненых в штате Борно

Киев • УНН

 • 46 просмотра

В нигерийском городе Майдугури произошел взрыв в мечети Джумаат во время вечерней молитвы. Погибли пять человек, около 35 получили ранения.

Теракт в мечети Нигерии: пятеро погибших и десятки раненых в штате Борно
Фото: Bloomberg

В столице нигерийского штата Борно, городе Майдугури, произошел взрыв в мечети Джумаат во время вечерней молитвы в среду. Полиция подозревает в совершении нападения боевиков радикальной группировки "Боко Харам". Известно о десятках раненых и пяти погибших. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По официальным данным правоохранительных органов, в результате подрыва взрывного устройства погибли по меньшей мере пять человек. Представитель полиции штата Нахум Дасо сообщил, что еще около 35 человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь в местных госпиталях.

Реакция властей и ситуация с безопасностью

Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился усилить меры безопасности в регионе и активизировать военные операции против повстанцев.

Службы безопасности работают круглосуточно, чтобы обеспечить немедленное привлечение виновных в этом ужасном преступлении к ответственности 

– заявил вице-президент Кашим Шеттима.

Северо-восток Нигерии страдает от джихадистского восстания с 2009 года. По оценкам ООН, конфликт унес жизни 40 000 человек, а более 2 миллионов жителей были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на масштабные военные кампании, боевики сохраняют способность совершать точечные теракты в густонаселенных районах.

Теракт во время молитвы: в мечети нигерийского Майдугури прогремел взрыв24.12.25, 21:31 • 3400 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Нигерия