Теракт во время молитвы: в мечети нигерийского Майдугури прогремел взрыв
Киев • УНН
Вечером в среду в городе Майдугури, Нигерия, произошел взрыв в мечети во время молитвы. Этот регион является эпицентром деятельности террористических группировок «Боко Харам» и «Исламское государство – Западная Африка».
В среду вечером в городе Майдугури, столице нигерийского штата Борно, произошел взрыв в мечети непосредственно во время вечерней молитвы. Об инциденте сообщили очевидцы, информация о количестве жертв сейчас уточняется. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Взрыв произошел в регионе, который более 15 лет является эпицентром деятельности террористических группировок "Боко Харам" и "Исламское государство – Западная Африка". Майдугури регулярно становится целью боевиков, использующих смертников и самодельные взрывные устройства для атак на места массового скопления людей и религиозные сооружения.
В Баварии задержали пятерых человек за подготовку атаки на рождественскую ярмарку14.12.25, 08:30 • 10422 просмотра
Отсутствие ответственности
На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт. Восстание "Боко Харам", начавшееся в 2009 году с целью установления халифата, уже привело к гибели десятков тысяч людей и заставило миллионы жителей северо-востока Нигерии покинуть свои дома. Несмотря на усилия военных, боевики продолжают совершать спорадические нападения на гражданское население.
Официальные комментарии от правоохранительных органов Нигерии относительно мощности взрыва и окончательных последствий ожидаются в ближайшее время.
Взрыв в мечети Джакарты: ранены десятки людей, подозревается 17-летний студент07.11.25, 22:10 • 4880 просмотров