Эксклюзив
15:03 • 13451 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 16991 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 13135 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 18874 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 26001 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 17286 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 18956 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 35224 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 50761 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 70066 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзивы
Теракт во время молитвы: в мечети нигерийского Майдугури прогремел взрыв

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Вечером в среду в городе Майдугури, Нигерия, произошел взрыв в мечети во время молитвы. Этот регион является эпицентром деятельности террористических группировок «Боко Харам» и «Исламское государство – Западная Африка».

Теракт во время молитвы: в мечети нигерийского Майдугури прогремел взрыв

В среду вечером в городе Майдугури, столице нигерийского штата Борно, произошел взрыв в мечети непосредственно во время вечерней молитвы. Об инциденте сообщили очевидцы, информация о количестве жертв сейчас уточняется. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Взрыв произошел в регионе, который более 15 лет является эпицентром деятельности террористических группировок "Боко Харам" и "Исламское государство – Западная Африка". Майдугури регулярно становится целью боевиков, использующих смертников и самодельные взрывные устройства для атак на места массового скопления людей и религиозные сооружения.

В Баварии задержали пятерых человек за подготовку атаки на рождественскую ярмарку14.12.25, 08:30 • 10422 просмотра

Отсутствие ответственности

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт. Восстание "Боко Харам", начавшееся в 2009 году с целью установления халифата, уже привело к гибели десятков тысяч людей и заставило миллионы жителей северо-востока Нигерии покинуть свои дома. Несмотря на усилия военных, боевики продолжают совершать спорадические нападения на гражданское население.

Официальные комментарии от правоохранительных органов Нигерии относительно мощности взрыва и окончательных последствий ожидаются в ближайшее время.

Взрыв в мечети Джакарты: ранены десятки людей, подозревается 17-летний студент07.11.25, 22:10 • 4880 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Reuters
Нигерия