Теракт під час молитви: у мечеті нігерійського Майдугурі пролунав вибух

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
15:03 • 12625 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 15688 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 12397 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 17842 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 11:46 • 25061 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
24 грудня, 11:12 • 16874 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 18668 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 35025 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 50544 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 69735 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.1м/с
78%
765мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини24 грудня, 11:40 • 11061 перегляди
Зеленський йде на значну поступку, щоб припинити війну в Україні - ЗМІ24 грудня, 12:45 • 3844 перегляди
"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі24 грудня, 13:13 • 10263 перегляди
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 6506 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 11048 перегляди
Публікації
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 12622 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 11088 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 15685 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 17840 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
24 грудня, 11:46 • 25059 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Емманюель Макрон
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Європа
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 6558 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 21859 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 10441 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 35641 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 32106 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Гриби
Дипломатка

Теракт під час молитви: у мечеті нігерійського Майдугурі пролунав вибух

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Ввечері в середу в місті Майдугурі, Нігерія, стався вибух у мечеті під час молитви. Цей регіон є епіцентром діяльності терористичних угруповань «Боко Харам» та «Ісламська держава – Західна Африка».

Теракт під час молитви: у мечеті нігерійського Майдугурі пролунав вибух

У середу ввечері в місті Майдугурі, столиці нігерійського штату Борно, стався вибух у мечеті безпосередньо під час вечірньої молитви. Про інцидент повідомили очевидці, інформація про кількість жертв наразі уточнюється. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Вибух стався в регіоні, який понад 15 років є епіцентром діяльності терористичних угруповань "Боко Харам" та "Ісламська держава – Західна Африка". Майдугурі регулярно стає ціллю бойовиків, які використовують смертників та саморобні вибухові пристрої для атак на місця масового скупчення людей і релігійні споруди.

У Баварії затримали п'ятьох осіб за підготовку атаки на різдвяний ярмарок14.12.25, 08:30 • 10421 перегляд

Відсутність відповідальності

На цей час жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за теракт. Повстання "Боко Харам", що розпочалося у 2009 році з метою встановлення халіфату, вже призвело до загибелі десятків тисяч людей та змусило мільйони мешканців північного сходу Нігерії залишити свої домівки. Попри зусилля військових, бойовики продовжують здійснювати спорадичні напади на цивільне населення.

Офіційні коментарі від правоохоронних органів Нігерії щодо потужності вибуху та остаточних наслідків очікуються найближчим часом.

Вибух у мечеті Джакарти: поранено десятки людей, підозрюється 17-річний студент07.11.25, 22:10 • 4880 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Reuters
Нігерія