Теракт під час молитви: у мечеті нігерійського Майдугурі пролунав вибух
Київ • УНН
Ввечері в середу в місті Майдугурі, Нігерія, стався вибух у мечеті під час молитви. Цей регіон є епіцентром діяльності терористичних угруповань «Боко Харам» та «Ісламська держава – Західна Африка».
У середу ввечері в місті Майдугурі, столиці нігерійського штату Борно, стався вибух у мечеті безпосередньо під час вечірньої молитви. Про інцидент повідомили очевидці, інформація про кількість жертв наразі уточнюється. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Вибух стався в регіоні, який понад 15 років є епіцентром діяльності терористичних угруповань "Боко Харам" та "Ісламська держава – Західна Африка". Майдугурі регулярно стає ціллю бойовиків, які використовують смертників та саморобні вибухові пристрої для атак на місця масового скупчення людей і релігійні споруди.
Відсутність відповідальності
На цей час жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за теракт. Повстання "Боко Харам", що розпочалося у 2009 році з метою встановлення халіфату, вже призвело до загибелі десятків тисяч людей та змусило мільйони мешканців північного сходу Нігерії залишити свої домівки. Попри зусилля військових, бойовики продовжують здійснювати спорадичні напади на цивільне населення.
Офіційні коментарі від правоохоронних органів Нігерії щодо потужності вибуху та остаточних наслідків очікуються найближчим часом.
