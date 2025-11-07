Вибух у мечеті Джакарти: поранено десятки людей, підозрюється 17-річний студент
Київ • УНН
Десятки людей постраждали під час вибуху в мечеті Джакарти, що стався у п'ятницю. Поліція підозрює 17-річного студента із сусідньої школи.
У п’ятницю під час молитви в мечеті Джакарти пролунали вибухи, внаслідок яких постраждали десятки людей. За даними поліції, підозрюваним є 17-річний студент із сусідньої школи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Начальник національної поліції Індонезії Лістьо Сігіт Прабово повідомив: "Ми встановили особу підозрюваного у злочині, і зараз розслідуємо його оточення, включаючи будинок та інші речі".
Очевидці кажуть, що вибух був раптовим і потужним.
Ми були так здивовані звуком, він був потужним... ми вибігли надвір
Поліція поки не розкриває можливі мотиви. На місці інциденту знайдено іграшкову зброю з написами.
