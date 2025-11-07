ukenru
Вибух у мечеті Джакарти: поранено десятки людей, підозрюється 17-річний студент

Київ • УНН

 • 1494 перегляди

Десятки людей постраждали під час вибуху в мечеті Джакарти, що стався у п'ятницю. Поліція підозрює 17-річного студента із сусідньої школи.

Вибух у мечеті Джакарти: поранено десятки людей, підозрюється 17-річний студент
Фото: Reuters

У п’ятницю під час молитви в мечеті Джакарти пролунали вибухи, внаслідок яких постраждали десятки людей. За даними поліції, підозрюваним є 17-річний студент із сусідньої школи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Начальник національної поліції Індонезії Лістьо Сігіт Прабово повідомив: "Ми встановили особу підозрюваного у злочині, і зараз розслідуємо його оточення, включаючи будинок та інші речі".

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Очевидці кажуть, що вибух був раптовим і потужним.

Ми були так здивовані звуком, він був потужним... ми вибігли надвір 

– розповіла працівниця школи Лусіана.

Поліція поки не розкриває можливі мотиви. На місці інциденту знайдено іграшкову зброю з написами.

Нагадаємо

Десятки людей зазнали поранень і були госпіталізовані після вибуху під час п'ятничної молитви в мечеті, розташованій у шкільному комплексі в столиці Індонезії Джакарті. 

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Reuters
Індонезія
Джакарта