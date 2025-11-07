Вибух стався у мечеті в Джакарті: 54 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок вибуху під час п'ятничної молитви в мечеті Джакарти госпіталізовано 54 людини з травмами різного ступеня тяжкості. Поліція розслідує причину інциденту в районі Келапа Гадінга.
Десятки людей зазнали поранень і були госпіталізовані після вибуху під час п'ятничної молитви в мечеті, розташованій у шкільному комплексі в столиці Індонезії Джакарті, повідомила поліція, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Поліція розслідує причину вибуху в районі Келапа Гадінга на півночі Джакарти, повідомив начальник міської поліції Асеп Еді Сухері на телевізійній пресконференції.
За його словами, кількість госпіталізованих сягнула 54 особи, а травми варіювалися від легких до тяжких, включаючи опіки.
Новинні канали KompasTV та MetroTV показали кадри, на яких видно, як поліція вибудовує навколо школи оточення, а поряд чергують машини швидкої допомоги. На знімках мечеті не видно серйозних ушкоджень.
