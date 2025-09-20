Бойовий дрон атакував мечеть у Судані: 78 загиблих, десятки поранених
Київ • УНН
Внаслідок удару бойового дрона по мечеті на заході Судану загинуло 78 людей, ще 20 отримали поранення. Відповідальність покладають на угруповання "Сили швидкого реагування", яке заперечує свою причетність.
78 людей загинули і ще 20 зазнали поранень внаслідок удару бойового дрона по мечеті на заході Судану. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що відповідальність за кровопролиття у місті Аль-Фашир покладають на парамілітарне угруповання "Сили швидкового реагування" (СШР), хоча саме угруповання цього не визнає.
Цього тижня СШР розпочали новий наступ на Аль-Фашир, який вони штурмували понад рік. Це включало запеклі напади на Абу-Шук, табір для переміщених осіб поблизу міста
Вказується, що супутникові знімки свідчать про те, що підрозділи СШР зараз контролюють значну частину табору.
Нагадаємо
У липні організація "Лікарі без кордонів" повідомила про масові етнічно вмотивовані акти насильства в Судані, включаючи вбивства, сексуальне насильство та викрадення людей. Особливо постраждав регіон навколо Аль-Фаширу, де тисячі людей були змушені тікати.
