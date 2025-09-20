$41.250.05
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
19 вересня, 11:23
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
19 вересня, 07:43
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
19 вересня, 06:26
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Бойовий дрон атакував мечеть у Судані: 78 загиблих, десятки поранених

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Внаслідок удару бойового дрона по мечеті на заході Судану загинуло 78 людей, ще 20 отримали поранення. Відповідальність покладають на угруповання "Сили швидкого реагування", яке заперечує свою причетність.

78 людей загинули і ще 20 зазнали поранень внаслідок удару бойового дрона по мечеті на заході Судану. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідальність за кровопролиття у місті Аль-Фашир покладають на парамілітарне угруповання "Сили швидкового реагування" (СШР), хоча саме угруповання цього не визнає.

Цього тижня СШР розпочали новий наступ на Аль-Фашир, який вони штурмували понад рік. Це включало запеклі напади на Абу-Шук, табір для переміщених осіб поблизу міста

- пише видання.

Вказується, що супутникові знімки свідчать про те, що підрозділи СШР зараз контролюють значну частину табору.

Нагадаємо

У липні організація "Лікарі без кордонів" повідомила про масові етнічно вмотивовані акти насильства в Судані, включаючи вбивства, сексуальне насильство та викрадення людей. Особливо постраждав регіон навколо Аль-Фаширу, де тисячі людей були змушені тікати.

Понад 40 людей загинули внаслідок нападу на лікарню в Судані24.06.25, 19:14 • 4161 перегляд

