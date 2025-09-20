Боевой дрон атаковал мечеть в Судане: 78 погибших, десятки раненых
В результате удара боевого дрона по мечети на западе Судана погибли 78 человек, еще 20 получили ранения. Ответственность возлагают на группировку "Силы быстрого реагирования", которая отрицает свою причастность.
Подробности
Отмечается, что ответственность за кровопролитие в городе Аль-Фашир возлагают на парамилитарную группировку "Силы быстрого реагирования" (СБР), хотя сама группировка этого не признает.
На этой неделе СБР начали новое наступление на Аль-Фашир, который они штурмовали более года. Это включало ожесточенные нападения на Абу-Шук, лагерь для перемещенных лиц вблизи города
Указывается, что спутниковые снимки свидетельствуют о том, что подразделения СБР сейчас контролируют значительную часть лагеря.
Напомним
В июле организация "Врачи без границ" сообщила о массовых этнически мотивированных актах насилия в Судане, включая убийства, сексуальное насилие и похищения людей. Особенно пострадал регион вокруг Аль-Фашира, где тысячи людей были вынуждены бежать.
