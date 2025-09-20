Боевой дрон атаковал мечеть в Судане: 78 погибших, десятки раненых

$41.250.05
48.780.01
ukenru
18:48 • 9420 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 16388 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 17087 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 21094 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 33605 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 23587 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 31024 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 37956 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 43481 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 59718 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 21419 просмотра
Силы беспилотных систем уничтожили переправу и несколько танков противника: видеоVideo19 сентября, 16:12 • 5012 просмотра
В Запорожье российский дрон попал в гражданский автомобиль: погибли супруги19 сентября, 17:25 • 3722 просмотра
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинкуPhoto19:12 • 9652 просмотра
Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсетиVideo20:05 • 4020 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 21484 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 33605 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 31024 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 59718 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 65563 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Китай
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 21094 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 21484 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 13367 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 17356 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 19873 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
СВИФТ

Боевой дрон атаковал мечеть в Судане: 78 погибших, десятки раненых

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В результате удара боевого дрона по мечети на западе Судана погибли 78 человек, еще 20 получили ранения. Ответственность возлагают на группировку "Силы быстрого реагирования", которая отрицает свою причастность.

Боевой дрон атаковал мечеть в Судане: 78 погибших, десятки раненых

78 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате удара боевого дрона по мечети на западе Судана. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что ответственность за кровопролитие в городе Аль-Фашир возлагают на парамилитарную группировку "Силы быстрого реагирования" (СБР), хотя сама группировка этого не признает.

На этой неделе СБР начали новое наступление на Аль-Фашир, который они штурмовали более года. Это включало ожесточенные нападения на Абу-Шук, лагерь для перемещенных лиц вблизи города

- пишет издание.

Указывается, что спутниковые снимки свидетельствуют о том, что подразделения СБР сейчас контролируют значительную часть лагеря.

Напомним

В июле организация "Врачи без границ" сообщила о массовых этнически мотивированных актах насилия в Судане, включая убийства, сексуальное насилие и похищения людей. Особенно пострадал регион вокруг Аль-Фашира, где тысячи людей были вынуждены бежать.

Понад 40 людей загинули внаслідок нападу на лікарню в Судані24.06.25, 19:14 • 4161 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Судан