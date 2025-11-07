Взрыв произошел в мечети в Джакарте: 54 пострадавших
Киев • УНН
В результате взрыва во время пятничной молитвы в мечети Джакарты госпитализированы 54 человека с травмами различной степени тяжести. Полиция расследует причину инцидента в районе Келапа Гадинга.
Десятки людей получили ранения и были госпитализированы после взрыва во время пятничной молитвы в мечети, расположенной в школьном комплексе в столице Индонезии Джакарте, сообщила полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Полиция расследует причину взрыва в районе Келапа Гадинг на севере Джакарты, сообщил начальник городской полиции Асеп Эди Сухери на телевизионной пресс-конференции.
По его словам, число госпитализированных достигло 54 человек, а травмы варьировались от легких до тяжелых, включая ожоги.
Новостные каналы KompasTV и MetroTV показали кадры, на которых видно, как полиция выстраивает вокруг школы оцепление, а рядом дежурят машины скорой помощи. На снимках мечети не видно серьезных повреждений.
