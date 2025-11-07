ukenru
07:19 • 11339 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
05:43 • 14993 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
03:41 • 21599 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 24671 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 29843 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
6 ноября, 14:11 • 61217 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 57185 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 37680 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 34012 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00 • 61886 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзивы
Взрыв произошел в мечети в Джакарте: 54 пострадавших

Киев • УНН

 • 218 просмотра

В результате взрыва во время пятничной молитвы в мечети Джакарты госпитализированы 54 человека с травмами различной степени тяжести. Полиция расследует причину инцидента в районе Келапа Гадинга.

Взрыв произошел в мечети в Джакарте: 54 пострадавших

Десятки людей получили ранения и были госпитализированы после взрыва во время пятничной молитвы в мечети, расположенной в школьном комплексе в столице Индонезии Джакарте, сообщила полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Полиция расследует причину взрыва в районе Келапа Гадинг на севере Джакарты, сообщил начальник городской полиции Асеп Эди Сухери на телевизионной пресс-конференции.

По его словам, число госпитализированных достигло 54 человек, а травмы варьировались от легких до тяжелых, включая ожоги.

Новостные каналы KompasTV и MetroTV показали кадры, на которых видно, как полиция выстраивает вокруг школы оцепление, а рядом дежурят машины скорой помощи. На снимках мечети не видно серьезных повреждений.

Боевой дрон атаковал мечеть в Судане: 78 погибших, десятки раненых20.09.25, 03:23 • 5555 просмотров

Юлия Шрамко

Reuters
Индонезия
Джакарта