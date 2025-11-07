ukenru
Взрыв в мечети Джакарты: ранены десятки людей, подозревается 17-летний студент

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

Десятки людей пострадали при взрыве в мечети Джакарты, произошедшем в пятницу. Полиция подозревает 17-летнего студента из соседней школы.

Взрыв в мечети Джакарты: ранены десятки людей, подозревается 17-летний студент
Фото: Reuters

В пятницу во время молитвы в мечети Джакарты прогремели взрывы, в результате которых пострадали десятки людей. По данным полиции, подозреваемым является 17-летний студент из соседней школы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Начальник национальной полиции Индонезии Листьо Сигит Прабово сообщил: "Мы установили личность подозреваемого в преступлении, и сейчас расследуем его окружение, включая дом и другие вещи".

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Очевидцы говорят, что взрыв был внезапным и мощным.

Мы были так удивлены звуком, он был мощным... мы выбежали на улицу 

– рассказала сотрудница школы Лусиана.

Полиция пока не раскрывает возможные мотивы. На месте инцидента найдено игрушечное оружие с надписями.

Напомним

Десятки людей получили ранения и были госпитализированы после взрыва во время пятничной молитвы в мечети, расположенной в школьном комплексе в столице Индонезии Джакарте. 

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Reuters
Индонезия
Джакарта