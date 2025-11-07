Взрыв в мечети Джакарты: ранены десятки людей, подозревается 17-летний студент

В пятницу во время молитвы в мечети Джакарты прогремели взрывы, в результате которых пострадали десятки людей. По данным полиции, подозреваемым является 17-летний студент из соседней школы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Начальник национальной полиции Индонезии Листьо Сигит Прабово сообщил: "Мы установили личность подозреваемого в преступлении, и сейчас расследуем его окружение, включая дом и другие вещи".

Фото: Reuters

Очевидцы говорят, что взрыв был внезапным и мощным.

Мы были так удивлены звуком, он был мощным... мы выбежали на улицу