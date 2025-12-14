У Баварії затримали п'ятьох осіб за підготовку атаки на різдвяний ярмарок
Київ • УНН
У Баварії затримали п'ятьох осіб, підозрюваних у підготовці потенційної атаки на різдвяний ярмарок у районі Дінгольфінг-Ландау. 56-річний громадянин Єгипту закликав до атаки за допомогою автомобіля, а троє марокканців та сирієць погодилися брати участь.
У Баварії затримали п’ятьох осіб, підозрюваних у підготовці потенційної атаки на різдвяний ярмарок у районі Дінгольфінг-Ландау на південному сході Німеччини. Про це інформує DW з посиланням на Генеральну прокуратуру Мюнхена, Баварський центр боротьби з екстремізмом і тероризмом (ZET) та поліцейське управління Нижньої Баварії, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у спецоперації 12 грудня було задіяно правоохоронців, спецпризначенців, земельне відомство у кримінальних справах (LKA) Баварії та земельне відомство з охорони конституції ФРН.
За версією слідства, 56-річний громадянин Єгипту закликав у місцевій мечеті здійснити під час різдвяного періоду атаку за допомогою автомобіля з метою вбити або поранити якомога більше людей. Йдеться про можливе "замах на вбивство"
За словами правоохоронців, троє підозрюваних - громадяни Марокко віком 30, 28 і 22 років - погодилися брати участь у нападі. Усім трьом інкримінується пособництво. Ще один підозрюваний - 37-річний громадянин Сирії - нібито підтримував цих осіб у намірі вчинити злочин.
DW повідомляє, що ордери на арешт були видані 13 грудня.
Наразі, згідно з рішенням суду, четверо підозрюваних перебувають у попередньому ув'язненні в різних виправних установах, п'ятого суд постановив взяти під варту.
Нагадаємо
Влада землі Саксонія-Ангальт в центрі Німеччини заборонила проводити різдвяний ярмарок у Магдебурзі через ймовірність терористичних атак.
Феєрверк вибухнув на ярмарку в Німеччині: 19 постраждалих, серед них дитина19.07.25, 11:59 • 5255 переглядiв