У Баварії затримали п'ятьох осіб за підготовку атаки на різдвяний ярмарок

У Баварії затримали п’ятьох осіб, підозрюваних у підготовці потенційної атаки на різдвяний ярмарок у районі Дінгольфінг-Ландау на південному сході Німеччини. Про це інформує DW з посиланням на Генеральну прокуратуру Мюнхена, Баварський центр боротьби з екстремізмом і тероризмом (ZET) та поліцейське управління Нижньої Баварії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у спецоперації 12 грудня було задіяно правоохоронців, спецпризначенців, земельне відомство у кримінальних справах (LKA) Баварії та земельне відомство з охорони конституції ФРН.

За версією слідства, 56-річний громадянин Єгипту закликав у місцевій мечеті здійснити під час різдвяного періоду атаку за допомогою автомобіля з метою вбити або поранити якомога більше людей. Йдеться про можливе "замах на вбивство" - пише DW.

За словами правоохоронців, троє підозрюваних - громадяни Марокко віком 30, 28 і 22 років - погодилися брати участь у нападі. Усім трьом інкримінується пособництво. Ще один підозрюваний - 37-річний громадянин Сирії - нібито підтримував цих осіб у намірі вчинити злочин.

DW повідомляє, що ордери на арешт були видані 13 грудня.

Наразі, згідно з рішенням суду, четверо підозрюваних перебувають у попередньому ув'язненні в різних виправних установах, п'ятого суд постановив взяти під варту.

Влада землі Саксонія-Ангальт в центрі Німеччини заборонила проводити різдвяний ярмарок у Магдебурзі через ймовірність терористичних атак.

