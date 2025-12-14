$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 20506 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 38920 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 28925 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 28673 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 24862 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 16845 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 17045 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15583 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13765 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 14142 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Баварії затримали п'ятьох осіб за підготовку атаки на різдвяний ярмарок

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У Баварії затримали п'ятьох осіб, підозрюваних у підготовці потенційної атаки на різдвяний ярмарок у районі Дінгольфінг-Ландау. 56-річний громадянин Єгипту закликав до атаки за допомогою автомобіля, а троє марокканців та сирієць погодилися брати участь.

У Баварії затримали п'ятьох осіб за підготовку атаки на різдвяний ярмарок

У Баварії затримали п’ятьох осіб, підозрюваних у підготовці потенційної атаки на різдвяний ярмарок у районі Дінгольфінг-Ландау на південному сході Німеччини. Про це інформує DW з посиланням на Генеральну прокуратуру Мюнхена, Баварський центр боротьби з екстремізмом і тероризмом (ZET) та поліцейське управління Нижньої Баварії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у спецоперації 12 грудня було задіяно правоохоронців, спецпризначенців, земельне відомство у кримінальних справах (LKA) Баварії та земельне відомство з охорони конституції ФРН.

За версією слідства, 56-річний громадянин Єгипту закликав у місцевій мечеті здійснити під час різдвяного періоду атаку за допомогою автомобіля з метою вбити або поранити якомога більше людей. Йдеться про можливе "замах на вбивство" 

- пише DW. 

За словами правоохоронців, троє підозрюваних - громадяни Марокко віком 30, 28 і 22 років - погодилися брати участь у нападі. Усім трьом інкримінується пособництво. Ще один підозрюваний - 37-річний громадянин Сирії - нібито підтримував цих осіб у намірі вчинити злочин.

DW повідомляє, що ордери на арешт були видані 13 грудня. 

Наразі, згідно з рішенням суду, четверо підозрюваних перебувають у попередньому ув'язненні в різних виправних установах, п'ятого суд постановив взяти під варту.

Нагадаємо

Влада землі Саксонія-Ангальт в центрі Німеччини заборонила проводити різдвяний ярмарок у Магдебурзі через ймовірність терористичних атак.

Феєрверк вибухнув на ярмарку в Німеччині: 19 постраждалих, серед них дитина19.07.25, 11:59 • 5255 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НПНовини Світу
Новий рік
Марокко
Сирія
Німеччина
Єгипет