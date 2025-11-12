Різдвяний ярмарок у Магдебурзі скасовано через загрозу теракту - Bild
Київ • УНН
Це рішення викликало суперечки між мерією та урядом землі, що може перерости в судовий процес.
Влада землі Саксонія-Ангальт в центрі Німеччини заборонила проводити різдвяний ярмарок у Магдебурзі через ймовірність терористичних атак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Деталі
Як сказано в публікації, дане рішення викликало суперечки між мерією Магдебурга та урядом землі Саксонія-Ангальт і загрожує перерости в судовий процес.
Дана заборона сталась на тлі судового процесу над 50-річним лікарем з Саудівської Аравії Талебом аль-Абдульмохсеном, який ще наприкінці грудня 2024 року в’їхав на авто в натовп під час ярмарки в Магдебурзі. Тоді загинуло п'ятеро людей і понад 200 дістали поранення – згодом кількість постраждалих і загиблих зросла.
Нагадаємо
Влітку 2025 року в німецькому місті Пассау автомобіль наїхав на групу людей, поранивши щонайменше п'ятьох, включаючи дружину та доньку водія.