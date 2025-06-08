У Німеччині авто в'їхало в натовп людей: серед постраждалих дружина та донька водія

У німецькому місті Пассау автомобіль в'їхав у групу людей. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше п'ятеро людей, зокрема 38-річна дружина водія та його 5-річна донька. Наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні в лікарні, повідомляє УНН із посиланням на N-TV.

Зазначається, що правоохоронці не виключають можливості того, що чоловік навмисно в'їхав у натовп. Поліція нині розглядає особистий мотив водія, який, ймовірно, міг перебувати в стані афекту.

48-річного іракця заарештовано. За даними поліції, ... розслідування виявило ознаки того, що основною причиною інциденту могла бути суперечка щодо опіки