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Єврокомісія пропонує нові правила для підвищення безпеки на дорогах

Київ • УНН

 • 3432 перегляди

Єврокомісія ініціювала перегляд правил ЄС щодо безпеки дорожнього руху, що має допомогти врятувати тисячі життів до 2050 року. Також пропонується техогляд електромобілів та перевірка викидів.

Єврокомісія пропонує нові правила для підвищення безпеки на дорогах

Європейська комісія ініціювала перегляд законодавства Європейського Союзу про безпеку дорожнього руху та реєстрацію транспортних засобів, щоб покращити безпеку на дорогах та посилити боротьбу за чисте повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на DPA.

ЄС твердо налаштований скоротити кількість смертельних випадків на дорогах і тяжких травм на 50% до 2030 року. Сьогоднішня ініціатива знаменує великий крок вперед у тому, щоб зробити наші дороги безпечнішими, наше повітря чистішим і полегшити життя громадян

— заявив комісар ЄС з питань транспорту Апостолос Ціцікостас.

Деталі

У Брюсселі сподіваються, що посилення правил безпеки допоможе врятувати приблизно 7000 життів і запобігти майже 65 000 серйозних травм до 2050 року.

Пропозиція передбачає введення техоглядів електромобілів, враховуючи збільшення кількості транспортних засобів з акумуляторним живленням на європейських дорогах.

Транспортні засоби, що сильно забруднюють навколишнє середовище, у тому числі пошкоджені, будуть виявляти за допомогою нових методів перевірки викидів.

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Транскордонне пересування всередині блоку має бути спрощено завдяки обміну електронною реєстрацією транспортних засобів і періодичному сертифікованому тестуванню автівок через спільну платформу. У Єврокомісії розраховують також налагодити спільний доступ країн-членів ЄС до показників одометрів, що зберігаються в національних базах даних.

Легкові автомобілі та мікроавтобуси віком понад 10 років підлягають щорічному техогляду. Зараз у Німеччині транспортні засоби повинні проходити техогляд кожні два роки, незалежно від їхнього віку, тоді як у багатьох інших країнах ЄС старі автомобілі мають проходити техогляд щорічно.

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Перш ніж нові правила набудуть чинності, їх ще мають схвалити Європейський парламент і країни-члени Євросоюзу.

Нагадаємо

За перші три місяці року в Україні зафіксовано 4825 ДТП з загиблими та травмованими. Найчастішою причиною смертельних випадків є перевищення швидкості.

Лілія Набока

Лілія Набока

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