ЄС розглядає варіанти заборони нових російських газових контрактів - Reuters
Київ • УНН
Єврокомісія розглядає можливість заборони фірмам ЄС укладати нові контракти на російське паливо. Також оцінює правові шляхи розірвання газових контрактів з росією без штрафів.
Європейська комісія оцінює, чи може вона ухвалити законодавство, яке забороняє фірмам ЄС підписувати нові контракти на російське викопне паливо, а також працює над правовими варіантами, які дозволять компаніям ЄС розривати контракти на постачання газу з росією без штрафних санкцій, з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС у вівторок повідомляє Reuters, пише УНН.
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У той час, як деякі держави-члени обіцяють заблокувати будь-які санкції ЄС на російський газ, Єврокомісія натомість розглядає інші інструменти, які могли б прискорити кінець залежності Європи від російських енергоносіїв. Вона планує викласти варіанти для цього в "дорожній карті", яка має бути представлена 6 травня.
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"Єврокомісія розглядає варіанти - потенційно включаючи торговельні заходи ЄС - які могли б заборонити європейським компаніям укладати нові контракти на російське паливо", заявив чиновник.
Заборона нових контрактів спрямована на скорочення спотових закупівель європейськими компаніями російського скрапленого природного газу (СПГ).
Хоча постачання російського газу трубопроводами різко впало після повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році, ЄС збільшив імпорт російського СПГ минулого року. У 2024 році ЄС, як і раніше, отримував 19% від загального обсягу поставок газу та СПГ з росії.
"Єврокомісія також оцінює можливість надання компаніям правової основи для посилання на форс-мажор та виходу із російських газових контрактів без сплати штрафів за це", сказав чиновник.
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Представник Європейської комісії відмовився від коментарів.
Єврокомісія заявила, що будь-які заходи щодо обмеження імпорту російських енергоносіїв мають завдати більшої шкоди москві, ніж ЄС, і враховувати вплив на енергетичну безпеку та ціни на пальне в Європі.
Після публікації своєї дорожньої карти наступного місяця Єврокомісія планує провести обговорення з державами-членами ЄС та компаніями.
Якщо Єврокомісія вирішить рухатися вперед із будь-яким із правових інструментів, вона потім запропонує відповідне законодавство. Для цього може знадобитися схвалення Європейського парламенту та значної більшості країн ЄС, залежно від типу запропонованого правового інструменту.
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