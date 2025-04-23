ЕС рассматривает варианты запрета новых российских газовых контрактов - Reuters

Европейская комиссия оценивает, может ли она принять законодательство, запрещающее фирмам ЕС подписывать новые контракты на российское ископаемое топливо, а также работает над правовыми вариантами, которые позволят компаниям ЕС разрывать контракты на поставку газа из россии без штрафных санкций, со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС во вторник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В то время как некоторые государства-члены обещают заблокировать любые санкции ЕС на российский газ, Еврокомиссия вместо этого рассматривает другие инструменты, которые могли бы ускорить конец зависимости Европы от российских энергоносителей. Она планирует изложить варианты для этого в "дорожной карте", которая должна быть представлена 6 мая.

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"Еврокомиссия рассматривает варианты - потенциально включая торговые меры ЕС - которые могли бы запретить европейским компаниям заключать новые контракты на российское топливо", - заявил чиновник.

Запрет новых контрактов направлен на сокращение спотовых закупок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа (СПГ).

Хотя поставки российского газа по трубопроводам резко упали после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году, ЕС увеличил импорт российского СПГ в прошлом году. В 2024 году ЕС, как и ранее, получал 19% от общего объема поставок газа и СПГ из россии.

"Еврокомиссия также оценивает возможность предоставления компаниям правовой основы для ссылки на форс-мажор и выхода из российских газовых контрактов без уплаты штрафов за это", - сказал чиновник.

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Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев.

Еврокомиссия заявила, что любые меры по ограничению импорта российских энергоносителей должны нанести больший вред москве, чем ЕС, и учитывать влияние на энергетическую безопасность и цены на топливо в Европе.

После публикации своей дорожной карты в следующем месяце Еврокомиссия планирует провести обсуждение с государствами-членами ЕС и компаниями.

Если Еврокомиссия решит двигаться вперед с каким-либо из правовых инструментов, она затем предложит соответствующее законодательство. Для этого может потребоваться одобрение Европейского парламента и значительного большинства стран ЕС, в зависимости от типа предложенного правового инструмента.

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