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Еврокомиссия предлагает новые правила для повышения безопасности на дорогах

Киев • УНН

 • 2886 просмотра

Еврокомиссия инициировала пересмотр правил ЕС по безопасности дорожного движения, что должно помочь спасти тысячи жизней до 2050 года. Также предлагается техосмотр электромобилей и проверка выбросов.

Еврокомиссия предлагает новые правила для повышения безопасности на дорогах

Европейская комиссия инициировала пересмотр законодательства Европейского Союза о безопасности дорожного движения и регистрации транспортных средств, чтобы улучшить безопасность на дорогах и усилить борьбу за чистый воздух. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DPA.

ЕС твердо настроен сократить количество смертельных случаев на дорогах и тяжких травм на 50% к 2030 году. Сегодняшняя инициатива знаменует большой шаг вперед в том, чтобы сделать наши дороги безопаснее, наш воздух чище и облегчить жизнь граждан

— заявил комиссар ЕС по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас.

Детали

В Брюсселе надеются, что усиление правил безопасности поможет спасти примерно 7000 жизней и предотвратить почти 65 000 серьезных травм к 2050 году.

Предложение предусматривает введение техосмотров электромобилей, учитывая увеличение количества транспортных средств с аккумуляторным питанием на европейских дорогах.

Транспортные средства, сильно загрязняющие окружающую среду, в том числе поврежденные, будут выявлять с помощью новых методов проверки выбросов.

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Трансграничное передвижение внутри блока должно быть упрощено благодаря обмену электронной регистрацией транспортных средств и периодическому сертифицированному тестированию автомобилей через общую платформу. В Еврокомиссии рассчитывают также наладить совместный доступ стран-членов ЕС к показателям одометров, хранящихся в национальных базах данных.

Легковые автомобили и микроавтобусы старше 10 лет подлежат ежегодному техосмотру. Сейчас в Германии транспортные средства должны проходить техосмотр каждые два года, независимо от их возраста, тогда как во многих других странах ЕС старые автомобили должны проходить техосмотр ежегодно.

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Прежде чем новые правила вступят в силу, их еще должны одобрить Европейский парламент и страны-члены Евросоюза.

Напомним

За первые три месяца года в Украине зафиксировано 4825 ДТП с погибшими и травмированными. Самой частой причиной смертельных случаев является превышение скорости.

Лилия Набока

Лилия Набока

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