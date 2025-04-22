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У ДТП в Україні з початку року загинуло 611 людей - патрульна поліція

Київ • УНН

 • 2646 перегляди

За перші три місяці року в Україні зафіксовано 4825 ДТП з загиблими та травмованими. Найчастішою причиною смертельних випадків є перевищення швидкості.

У ДТП в Україні з початку року загинуло 611 людей - патрульна поліція

З січня по березень в Україні внаслідок ДТП загинули 611 осіб, з них 21 дитина. Крім того, травмувалися під час аварій 5929 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію у Фейсбук.

Деталі

Кількість ДТП з загиблими та/або травмованими за січень березень цього року проти минулорічних даних збільшилась на 7% - до 4825 випадків.

Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху (324 особи).

Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (43 особи).

На третій позиції серед причин смертельних автоаварій - порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів (38 загиблих).

Найбільша кількість ДТП цьогоріч стається між 17 та19 годинами, у так званий вечірній час пік. А найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Нагадаємо

Увечері 19 квітня на Вінниччині в аварії за участю Renault та маршрутки загинули троє людей. Ще восьмеро пасажирів, включаючи дітей, госпіталізовані з травмами.

Лілія Набока

Лілія Набока

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