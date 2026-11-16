У Мексиці помер легендарний наркобарон Мігель Анхель Фелікс Гальярдо, який став героєм серіалу "Нарко: Мексика"

Один із найвідоміших наркобаронів в історії Мексики Мігель Анхель Фелікс Гальярдо, відомий як "Хрещений батько" та "Бос босів", помер у віці 80 років. За даними влади штату Халіско, причиною смерті стала поліорганна недостатність. За два дні до смерті його доправили з в'язниці суворого режиму до приватної клініки. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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Колишній поліцейський Гальярдо був одним із засновників картелю Гвадалахари, який перетворив Мексику на найбільший транзитний пункт постачання колумбійського кокаїну до США. Після розпаду картелю на його основі виникли злочинні угруповання, які діють у країні й досі.

Гальярдо заарештували у 1989 році. Загалом його засудили до 77 років ув'язнення за наркоторгівлю, корупцію, незаконне зберігання зброї та вбивство американського агента Управління боротьби з наркотиками Енріке Камарени й мексиканського пілота Альфредо Савали Авелара.

Попри численні захворювання та спроби домогтися переведення під домашній арешт, Гальярдо залишався за ґратами до самої смерті. Загалом він провів у в'язниці 37 років.

Широкій аудиторії його історія відома завдяки серіалу Netflix "Нарко: Мексика", у якому наркобарона зіграв Дієго Луна.

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