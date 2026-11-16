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В Мексике умер легендарный наркобарон Мигель Анхель Феликс Гальярдо, ставший героем сериала "Нарко: Мексика"

Киев • УНН

 • 1840 просмотра

Мигель Анхель Феликс Гальярдо умер в возрасте 80 лет из-за полиорганной недостаточности. Наркобарон провёл в тюрьме 37 лет.

В Мексике умер легендарный наркобарон Мигель Анхель Феликс Гальярдо, ставший героем сериала "Нарко: Мексика"

Один из самых известных наркобаронов в истории Мексики Мигель Анхель Феликс Гальярдо, известный как «Крёстный отец» и «Босс боссов», умер в возрасте 80 лет. По данным властей штата Халиско, причиной смерти стала полиорганная недостаточность. За два дня до смерти его доставили из тюрьмы строгого режима в частную клинику. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Бывший полицейский Гальярдо был одним из основателей картеля Гвадалахары, который превратил Мексику в крупнейший транзитный пункт поставок колумбийского кокаина в США. После распада картеля на его основе возникли преступные группировки, которые действуют в стране до сих пор.

Гальярдо арестовали в 1989 году. В общей сложности его приговорили к 77 годам заключения за наркоторговлю, коррупцию, незаконное хранение оружия и убийство американского агента Управления по борьбе с наркотиками Энрике Камарены и мексиканского пилота Альфредо Савалы Авелара.

Несмотря на многочисленные заболевания и попытки добиться перевода под домашний арест, Гальярдо оставался за решёткой до самой смерти. В общей сложности он провёл в тюрьме 37 лет.

Широкой аудитории его история известна благодаря сериалу Netflix «Нарко: Мексика», в котором наркобарона сыграл Диего Луна.

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Ольга Розгон

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