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Троє загиблих, багато поранених: на Вінниччині автобус зіткнувся з легковиком

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Увечері 19 квітня на Вінниччині в аварії за участю Renault та маршрутки загинули троє людей. Ще восьмеро пасажирів, включаючи дітей, госпіталізовані з травмами.

Троє загиблих, багато поранених: на Вінниччині автобус зіткнувся з легковиком

Увечері 19 квітня на Вінниччині сталася аварія за участі автомобіля Renault та маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz. Троє людей загинули, ще багато отримали поранення. Про це інформує Національна поліція у Вінницькій області, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що автопригода за участі автомобіля  Renault та маршрутного мікроавтобуса Mercedes-Benz сталась 19 квітня, близько 19:00 на автодорозі сполученням Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський, між селами Українське та Шевченкове Копайгородської громади.

За попередньою інформацією слідства, 50-річний водій авто Renault, житель Могилів-Подільського району, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом під керуванням 36-річного мешканця Вінницького району.

Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці події. Двоє пасажирів мікроавтобуса 27 та 54 років померли під час надання лікарями медичної допомоги. Ще восьмеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє неповнолітніх віком 12 та 16 років, отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані 

- йдеться у дописі.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик. Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення усіх обставин та причин ДТП.

Правоохоронці повідомили, що за цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

На заході Грузії автомобіль упав з моста в річку. Троє неповнолітніх, які перебували в авто, загинули на місці; двох пасажирів госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

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