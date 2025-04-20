Трое погибших, много раненых: в Винницкой области автобус столкнулся с легковушкой

Вечером 19 апреля в Винницкой области произошла авария с участием автомобиля Renault и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz. Три человека погибли, еще многие получили ранения. Об этом информирует Национальная полиция в Винницкой области, передает УНН.

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Отмечается, что ДТП с участием автомобиля Renault и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz произошло 19 апреля, около 19:00 на автодороге сообщением Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, между селами Украинское и Шевченково Копайгородской общины.

По предварительной информации следствия, 50-летний водитель автомобиля Renault, житель Могилев-Подольского района, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом под управлением 36-летнего жителя Винницкого района.

В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Двое пассажиров микроавтобуса 27 и 54 лет скончались во время оказания врачами медицинской помощи. Еще восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 16 лет, получили телесные повреждения и госпитализированы - говорится в сообщении.

Транспортные средства помещены на штрафплощадку. Следователи назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств и причин ДТП.

Правоохранители сообщили, что по данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

На западе Грузии автомобиль упал с моста в реку. Трое несовершеннолетних, находившихся в авто, погибли на месте; двое пассажиров госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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