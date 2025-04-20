Трое погибших, много раненых: в Винницкой области автобус столкнулся с легковушкой

$41.380.00
47.000.00
ukenru
В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни
06:46 • 7634 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

20 апреля, 03:00 • 19555 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 18:41 • 25976 просмотра

Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие

19 апреля, 15:10 • 33200 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

19 апреля, 15:04 • 39875 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 14:56 • 27308 просмотра

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина

19 апреля, 14:01 • 22531 просмотра

Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов

19 апреля, 11:37 • 19446 просмотра

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

18 апреля, 17:00 • 80731 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 85934 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3м/с
26%
748 мм
Популярные новости

Зеленский в пасхальном обращении назвал россию одной из крупнейших угроз для верующих

20 апреля, 00:56 • 5150 просмотра

Мародерство в промышленных масштабах: оккупанты хвастаются “успехами” Мариупольского порта

20 апреля, 01:45 • 10444 просмотра

У Израиля нет выбора, кроме как продолжать войну в Газе – Нетаньяху

20 апреля, 03:42 • 14591 просмотра

В Китае запустили интернет 10G: скорость до 10 тысяч Мбит/с

04:27 • 3340 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

06:00 • 10594 просмотра
публикации

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

09:03 • 1786 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

06:00 • 10614 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

20 апреля, 03:00 • 19557 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 34199 просмотра

Догнать “Александрию”, львовское дерби, борьба за выход из зоны вылета: анонс матчей выходных УПЛ

19 апреля, 06:00 • 34754 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Александр Сырский

Дональд Трамп

Антонио Таяни

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Иран

Объединенные Арабские Эмираты

Реклама
УНН Lite

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 39878 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 29470 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 31424 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 32579 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 66395 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Facebook

9К720 Искандер

Трое погибших, много раненых: в Винницкой области автобус столкнулся с легковушкой

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Вечером 19 апреля в Винницкой области в аварии с участием Renault и маршрутки погибли три человека. Еще восемь пассажиров, включая детей, госпитализированы с травмами.

Трое погибших, много раненых: в Винницкой области автобус столкнулся с легковушкой

Вечером 19 апреля в Винницкой области произошла авария с участием автомобиля Renault и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz. Три человека погибли, еще многие получили ранения. Об этом информирует Национальная полиция в Винницкой области, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что ДТП с участием автомобиля  Renault и маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz произошло 19 апреля, около 19:00 на автодороге сообщением Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, между селами Украинское и Шевченково Копайгородской общины.

По предварительной информации следствия, 50-летний водитель автомобиля Renault, житель Могилев-Подольского района, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом под управлением 36-летнего жителя Винницкого района.

В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Двое пассажиров микроавтобуса 27 и 54 лет скончались во время оказания врачами медицинской помощи. Еще восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 16 лет, получили телесные повреждения и госпитализированы 

- говорится в сообщении.

Транспортные средства помещены на штрафплощадку. Следователи назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств и причин ДТП.

Правоохранители сообщили, что по данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

На западе Грузии автомобиль упал с моста в реку. Трое несовершеннолетних, находившихся в авто, погибли на месте; двое пассажиров госпитализированы в состоянии средней тяжести.

ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение16.04.25, 19:03 • 3381 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Грузия
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,644.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,589.95