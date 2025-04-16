ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на приговор экс-главе Броварской РГА Владимиру Майбоженко, который в апреле прошлого года сбил четырех человек в Броварах возле заведения общественного питания. Майбоженко было назначено наказание в виде штрафа в размере 34 тыс. гривен с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года. Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

По принципиальной позиции ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на приговор Броварского горрайонного суда, назначив новое рассмотрение в суде первой инстанции - говорится в сообщении.

Дополнение

Броварской горрайонный суд назначил экс-главе Броварской РГА Владимиру Майбоженко 34 тыс. грн штрафа, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года, за наезд в состоянии алкогольного опьянения на четырех человек, в том числе малолетнего ребенка.

Сообщалось, что прокуратура планировала обжаловать данный приговор.

Штраф на 34 тыс. за пьяное ДТП с пострадавшими: суд огласил приговор экс-главе Броварской РГА Майбоженко

В апреле 2024 года под Киевом тогда еще глава райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко устроил ДТП на пешеходном переходе. Он не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четверо людей получили травмы разной степени тяжести, среди них - ребенок.

Майбоженко было сообщено о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения.

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