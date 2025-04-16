ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
16 апреля, 11:59 • 34872 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

16 апреля, 11:16 • 149026 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
16 апреля, 11:15 • 75285 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 90114 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 86755 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 135449 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 119316 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 38395 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 62638 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 114980 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
4.8м/с
50%
Популярные новости

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 95144 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

16 апреля, 09:36 • 61038 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

16 апреля, 09:57 • 55097 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

16 апреля, 10:17 • 46150 просмотра

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

14:30 • 33162 просмотра
публикации

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

14:30 • 33162 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

16 апреля, 11:16 • 149031 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 149752 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 135450 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 119317 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 95144 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 39608 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 40032 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 40608 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 42408 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

Апелляционный суд отменил приговор экс-главе Броварской РГА Майбоженко, который был приговорен к штрафу за пьяное ДТП, где пострадали четыре человека. Дело передано на новое рассмотрение.

ДТП с участием экс-главы Броварской РГА Майбоженко: суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на приговор экс-главе Броварской РГА Владимиру Майбоженко, который в апреле прошлого года сбил четырех человек в Броварах возле заведения общественного питания. Майбоженко было назначено наказание в виде штрафа в размере 34 тыс. гривен с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года. Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

По принципиальной позиции ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на приговор Броварского горрайонного суда, назначив новое рассмотрение в суде первой инстанции 

- говорится в сообщении.

Дополнение

Броварской горрайонный суд назначил экс-главе Броварской РГА Владимиру Майбоженко 34 тыс. грн штрафа, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года, за наезд в состоянии алкогольного опьянения на четырех человек, в том числе малолетнего ребенка.

Сообщалось, что прокуратура планировала обжаловать данный приговор.

Штраф на 34 тыс. за пьяное ДТП с пострадавшими: суд огласил приговор экс-главе Броварской РГА Майбоженко27.01.25, 16:49 • 31351 просмотр

В апреле 2024 года под Киевом тогда еще глава райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко устроил ДТП на пешеходном переходе. Он не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четверо людей получили травмы разной степени тяжести, среди них - ребенок.

Майбоженко было сообщено о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения.

ДТП в Броварах с пострадавшими: главе РГА Майбоженко сообщили о подозрении27.04.24, 13:07 • 32415 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Киев
Brent
$65.68
Bitcoin
$83,313.70
S&P 500
$5,258.50
Tesla
$240.59
Газ TTF
$35.31
Золото
$3,343.74
Ethereum
$1,546.16