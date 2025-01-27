Штраф на 34 тыс. за пьяное ДТП с пострадавшими: суд огласил приговор экс-главе Броварской РГА Майбоженко

Броварской горрайонный суд назначил экс-главе Броварской РГА Владимиру Майбоженко 34 тыс. грн штрафа, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года, за наезд в состоянии алкогольного опьянения на четырех человек, в том числе малолетнего ребенка. Прокуратура обжалует данный приговор. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Защитником обвиняемого в ходе судебного разбирательства подано соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими, согласно которому стороны обусловили наказание, с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом), в виде штрафа в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года - говорится в сообщении.

Киевская областная прокуратура не согласна с решением Броварского горрайонного суда и будет настаивать на отмене приговора по делу в отношении экс-главы Броварской РГА.

Прокурором подано письменное возражение о невозможности заключения соглашения о примирении в производствах указанной категории, несоответствия положений соглашения интересам общества и требованиям УК Украины (обусловленность в ней наказания, которое не предусмотрено санкцией статьи УК Украины и отсутствия оснований для назначения более мягкого наказания в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 69 Уголовного кодекса Украины), - информирует прокуратура.

Кроме того, суд отказал прокурору в исследовании в ходе судебного разбирательства материалов производства, свидетельствующих об отсутствии смягчающего обстоятельства в виде активного содействия в раскрытии уголовного преступления со стороны обвиняемого.

Процессуальным руководителем в связи с наличием обстоятельств, вызывающих сомнение в беспристрастности суда, подано заявление об отводе председательствующей, в удовлетворении которого отказано. Указанный приговор будет обжалован в установленном законом порядке в суд апелляционной инстанции - заявляют в прокуратуре.

Дополнение

В апреле 2024 года под Киевом тогда еще председатель райгосадминистрации Броваров Владимир Майбоженко устроил ДТП на пешеходном переходе. Он не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести, среди них - ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской РГА.

Майбоженко было сообщено о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения.