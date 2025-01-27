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Штраф на 34 тис. за п’яне ДТП з постраждалими: суд оголосив вирок ексголові Броварської РДА Майбоженку

Штраф на 34 тис. за п’яне ДТП з постраждалими: суд оголосив вирок ексголові Броварської РДА Майбоженку

Київ • УНН

 • 31141 перегляди

Суд оштрафував Володимира Майбоженка на 34 тис. грн та позбавив прав на 3 роки за наїзд на чотирьох людей у нетверезому стані. Прокуратура не погоджується з вироком та оскаржуватиме його.

Броварський міськрайонний суд призначив ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку 34 тис. грн штрафу, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки, за наїзд в стані алкогольного сп’яніння на чотирьох людей, в тому числі малолітню дитину. Прокуратура оскаржить даний вирок. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Захисником обвинуваченого в ході судового розгляду подано угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими, відповідно до якої сторони обумовили покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом), у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки

- йдеться в повідомленні.

Київська обласна прокуратура не погоджується з рішенням Броварського міськрайонного суду та наполягатиме на скасуванні вироку у справі щодо екс-голови Броварської РДА.

Прокурором подано письмове заперечення щодо неможливості укладення угоди про примирення у провадженнях вказаної категорії, невідповідності положень угоди інтересам суспільства та вимогам КК України (обумовлення в ній покарання, яке не передбачено санкцією статті КК України та відсутності підстав для призначення більш мʼякого покарання відповідно до вимог ч. 1 ст. 69 Кримінального кодексу України),

- інформує прокуратура.

Окрім того, суд відмовив прокурору у дослідженні в ході судового розгляду матеріалів провадження, які свідчать про відсутність пом’якшуючої обставини у вигляді активного сприяння в розкритті кримінального правопорушення з боку обвинуваченого.

Процесуальним керівником у зв’язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено. Вказаний вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції

- заявляють в прокуратурі.

Доповнення

У квітні 2024 року під Києвом тоді ще голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко влаштував ДТП на пішохідному переході. Він не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них - дитина.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської РДА.

Майбоженку було повідомлено про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
brovaryБровари
kyivКиїв

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