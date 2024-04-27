Це лише перший крок: голова Київської ОВА Кравченко про звільнення Майбоженка, який влаштував п'яну ДТП

Уникнути відповідальності не вдасться. Так голова Київської ОВА Руслан Кравченко прокоментував звільнення Володимира Майбоженка, який влаштував п'яну ДТП, з посади голив Броварської РДА, передає УНН.

Володимира Майбоженка звільнено з посади голови Броварської РДА. Це лише перший крок. Кримінальне провадження проти нього відкрите, про підозру повідомлено, запобіжний захід обрано. Розслідування має бути неупередженим. Покарання відносно особи, через яку постраждали 4 людей, справедливим, відповідно до наслідків і Кримінального кодексу України! Уникнути відповідальності не вдасться