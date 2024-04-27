Це лише перший крок: голова Київської ОВА Кравченко про звільнення Майбоженка, який влаштував п'яну ДТП
Київ • УНН
Володимиру Майбоженку, який спричинив п'яну ДТП з 4 потерпілими, звільнений з посади голови Броварської райдержадміністрації, йому загрожує кримінальна відповідальність без можливості уникнути відповідальності.
Уникнути відповідальності не вдасться. Так голова Київської ОВА Руслан Кравченко прокоментував звільнення Володимира Майбоженка, який влаштував п'яну ДТП, з посади голив Броварської РДА, передає УНН.
Володимира Майбоженка звільнено з посади голови Броварської РДА. Це лише перший крок. Кримінальне провадження проти нього відкрите, про підозру повідомлено, запобіжний захід обрано. Розслідування має бути неупередженим. Покарання відносно особи, через яку постраждали 4 людей, справедливим, відповідно до наслідків і Кримінального кодексу України! Уникнути відповідальності не вдасться
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка, який влаштував п'яну ДТП із потерпілими, з посади голови Броварської РДА.
ДТП у Броварах з потерпілими: суд відправив Майбоженка під варту27.04.24, 15:08 • 25731 перегляд
Як повідомляв УНН, Майбоженку повідомили про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що Майбоженка буде звільнено.