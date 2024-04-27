Зеленський звільнив Майбоженка, який влаштував п'яну ДТП, з посади голови Броварської РДА
Київ • УНН
Президент Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації за скоєння п'яної ДТП з потерпілими.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка, який влаштував п'яну ДТП із потерпілими, з посади голови Броварської РДА, передає УНН.
Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
ДТП у Броварах з потерпілими: суд відправив Майбоженка під варту27.04.24, 15:08 • 25731 перегляд
Нагадаємо
Майбоженку повідомили про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що Майбоженка буде звільнено.