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Зеленський звільнив Майбоженка, який влаштував п'яну ДТП, з посади голови Броварської РДА

Зеленський звільнив Майбоженка, який влаштував п'яну ДТП, з посади голови Броварської РДА

Київ • УНН

 • 43670 перегляди

Президент Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації за скоєння п'яної ДТП з потерпілими.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка, який влаштував п'яну ДТП із потерпілими, з посади голови Броварської РДА, передає УНН.

Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

- йдеться в розпорядженні №46/2024-рп.

ДТП у Броварах з потерпілими: суд відправив Майбоженка під варту27.04.24, 15:08 • 25731 перегляд

Нагадаємо

Майбоженку повідомили про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що Майбоженка буде звільнено.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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