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ДТП у Броварах з потерпілими: суд відправив Майбоженка під варту

ДТП у Броварах з потерпілими: суд відправив Майбоженка під варту

Київ • УНН

 • 25731 перегляди

Голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко був взятий під варту на 2 місяці за те, що спричинив ДТП з чотирма жертвами у стані алкогольного сп'яніння.

Шевченківський районний суд  Києва відправив під варту без можливості внесення застави голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка, якого підозрюють у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За клопотанням прокурорів голові однієї з РДА Київщини, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці 

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Прокуратура просила арешт без можливості внесення застави для Майбоженка.

Так, Майбоженку повідомили про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що Майбоженка буде звільнено.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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