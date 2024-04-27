ДТП у Броварах з потерпілими: суд відправив Майбоженка під варту
Київ • УНН
Голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко був взятий під варту на 2 місяці за те, що спричинив ДТП з чотирма жертвами у стані алкогольного сп'яніння.
Шевченківський районний суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка, якого підозрюють у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
За клопотанням прокурорів голові однієї з РДА Київщини, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці
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Прокуратура просила арешт без можливості внесення застави для Майбоженка.
Так, Майбоженку повідомили про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що Майбоженка буде звільнено.