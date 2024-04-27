ДТП в Броварах с пострадавшими: суд отправил Майбоженко под стражу

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога главу Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко, которого подозревают в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По ходатайству прокуроров главе одной из РГА Киевщины, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца - говорится в сообщении.

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Прокуратура просила арест без возможности внесения залога для Майбоженко.

Так, Майбоженко сообщили о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщал, что Майбоженко будет уволен.