ДТП в Броварах с пострадавшими: суд отправил Майбоженко под стражу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  27024 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  43229 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  135171 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  136488 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  137760 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124123 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  86683 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  81770 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153579 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168083 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
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25 апреля 2024, 11:04  •  222139 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  361491 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: суд отправил Майбоженко под стражу

Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко был взят под стражу на 2 месяца за то, что спровоцировал ДТП с четырьмя жертвами в состоянии алкогольного опьянения.

Криминал и ЧП •   •  6371 просмотра
ДТП в Броварах с пострадавшими: суд отправил Майбоженко под стражу

На левобережье Херсонщины гуманитарная ситуация достаточно сложная - Плетенчук

Гуманитарная ситуация на левом берегу Херсонской области достаточно сложная: российские оккупанты пренебрегают правилами, жестоко обращаются с местными жителями, ограничивают их передвижение, принудительно депортируют и грабят их дома.

Война •   •  7242 просмотра
На левобережье Херсонщины гуманитарная ситуация достаточно сложная - Плетенчук

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения для получения более высокого уровня образования, чем предыдущий, а также докторанты, интерны и некоторые преподаватели получат отсрочку от мобилизации согласно новому закону в Украине.

Общество •   •  27024 просмотра
Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

В Румынию на старой "буханке" за 9 тысяч евро: ГПСУ разоблачила еще одну схему побега уклонистов за границу

Семеро мужчин заплатили 6-9 тысяч евро местному жителю, чтобы тот переправил их через украинско-румынскую границу на старом автомобиле УАЗ, но пограничники перехватили и задержали их.

Криминал и ЧП •   •  7155 просмотра
В Румынию на старой "буханке" за 9 тысяч евро: ГПСУ разоблачила еще одну схему побега уклонистов за границу

Волошин рассказал о ситуации в Очеретино и Соловьево в Донецкой области

Украинские войска контролируют две трети сел Очеретино и Соловьево в Донецкой области на фоне продолжающихся ожесточенных боев с российскими войсками.

Война •   •  10004 просмотра
Волошин рассказал о ситуации в Очеретино и Соловьево в Донецкой области

Зеленский призвал мир предоставить больше систем ПВО чтобы защитить энергетическую инфраструктуру и украинцев

Тридцать четыре российские ракеты нанесли удар по Украине в течение ночи, некоторые из них были сбиты, что заставило президента Зеленского призвать партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны и вооружения для противодействия российскому террору и обеспечения победы над жизнью.

Война •   •  11415 просмотра
Зеленский призвал мир предоставить больше систем ПВО чтобы защитить энергетическую инфраструктуру и украинцев

Одна из российских ракет, атаковавшая Львовскую область, упала в 15 км от польской границы - Премьер Польши

Одна из российских ракет, которая атаковала Львовскую область, упала в 15 километрах от польской границы.

Война •   •  11468 просмотра
Одна из российских ракет, атаковавшая Львовскую область, упала в 15 км от польской границы - Премьер Польши

Армейцев рф нет в Часовом Яру, однако враг пытается захватить город не считаясь с потерями - Волошин

Российские войска интенсивно атакуют Часов Яр в Донецкой области, пытаясь захватить город, несмотря на значительные потери, но украинские войска контролируют ситуацию и не допустили врага к городу.

Война •   •  10854 просмотра
Армейцев рф нет в Часовом Яру, однако враг пытается захватить город не считаясь с потерями - Волошин

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Главу Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко сегодня будут судить за то, что он в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с 4 жертвами.

Криминал и ЧП •   •  43229 просмотра
Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Ситуация на фронте обострилась после объявления США о помощи Украине - В ОСУВ "Хортица"

Ситуация на линии соприкосновения обострилась после решения США о предоставлении военной помощи Украине: армия противника значительно активизировала свою деятельность на Купянском направлении и осуществила многочисленные атаки, которые были отбиты украинскими силами.

Война •   •  12490 просмотра
Ситуация на фронте обострилась после объявления США о помощи Украине - В ОСУВ "Хортица"