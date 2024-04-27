ДТП в Броварах з потерпілими: голові РДА Майбоженку повідомили про підозру
Київ • УНН
Голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку повідомлено про підозру у скоєнні ДТП з чотирма жертвами під час керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, і прокуратура клопотатиме про його арешт без права внесення застави.
Повідомлено про підозру голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку, якого підозрюють у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння. Прокуратура проситиме арешт без можливості внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
Деталі
Повідомляється, що до Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
Зазначається, що за даними слідства, 26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.
ДТП в Броварах за участі п'яного голови РДА Майбоженка: двоє чоловіків у тяжкому стані27.04.24, 12:59 • 27108 переглядiв
Доповнення
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що Майбоженка буде звільнено.