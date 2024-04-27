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ДТП в Броварах з потерпілими: голові РДА Майбоженку повідомили про підозру

ДТП в Броварах з потерпілими: голові РДА Майбоженку повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 32410 перегляди

Голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку повідомлено про підозру у скоєнні ДТП з чотирма жертвами під час керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, і прокуратура клопотатиме про його арешт без права внесення застави.

Повідомлено про підозру голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку, якого підозрюють у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння. Прокуратура проситиме арешт без можливості внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

- йдеться в повідомленні прокуратури.

Деталі

Повідомляється, що до Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. 

Зазначається, що за даними слідства, 26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

ДТП в Броварах за участі п'яного голови РДА Майбоженка: двоє чоловіків у тяжкому стані27.04.24, 12:59 • 27108 переглядiв

Доповнення

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що Майбоженка буде звільнено.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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