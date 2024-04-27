ДТП в Броварах за участі п'яного голови РДА Майбоженка: двоє чоловіків у тяжкому стані
Київ • УНН
Двоє чоловіків перебувають у важкому стані з численними переломами, забоями, струсом мозку та закритими черепно-мозковими травмами після дорожньо-транспортної пригоди в Броварах за участю голови Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Двоє чоловіків, які постраждали через ДТП в Броварах за участю голови Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка, у тяжкому стані. Дівчинка 2,5 років і її мама зазнали травм середнього ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Медики продовжують надавати всю необхідну допомогу постраждалим в ДТП за участі голови Броварської РДА. Четверо осіб перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування. Двоє чоловіків у тяжкому стані. У обох – множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми.
Деталі
За словами Кравченка, дівчинка 2,5 років і її мама мають травми середнього ступеню тяжкості.
У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами: струс, переломи і травма грудної клітини.
Доповнення
Голову райдержадміністрації Броварів Майбоженко Володимир підозрюють у спричиненні ДТП на пішохідному переході в результаті якого постраждало четверо людей, у тому числі дитина.
Майбоженко був п’яний. За результатами тестування приладом Drager у нього було визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомляв, що Майбоженка буде звільнено.