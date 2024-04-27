ДТП в Броварах с участием пьяного главы РГА Майбоженко: двое мужчин в тяжелом состоянии

Двое мужчин, пострадавших из-за ДТП в Броварах с участием главы Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко, в тяжелом состоянии. Девочка 2,5 лет и ее мама получили травмы средней степени тяжести. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с участием председателя Броварской РГА. Четыре человека находятся в Броварской больнице интенсивного лечения. Двое мужчин в тяжелом состоянии. У обоих - множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы. - написал Кравченко.

Детали

По словам Кравченко, девочка 2,5 лет и ее мама имеют травмы средней степени тяжести.

У ребенка перелом плеча и рана носа и подкожная гематома затылочной области головы, у ее мамы: сотрясение, переломы и травма грудной клетки. - сообщил Кравченко.

Дополнение

Главу райгосадминистрации Броваров Майбоженко Владимир подозревают в совершении ДТП на пешеходном переходе в результате которого пострадало четыре человека, в том числе ребенок.

Майбоженко был пьян. По результатам тестирования прибором Drager у него было определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщал, что Майбоженко будет уволен.