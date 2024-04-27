ДТП в Броварах с пострадавшими: главе РГА Майбоженко сообщили о подозрении

Сообщено о подозрении главе Броварской районной государственной администрации Владимиру Майбоженко, которого подозревают в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения. Прокуратура будет просить арест без возможности внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры должностному лицу РГА Киевщины сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины). - говорится в сообщении прокуратуры.

Детали

Сообщается, что в Шевченковский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Отмечается, что по данным следствия, 26 апреля 2024 года в Броварах чиновник райгосадминистрации Киевской области, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

ДТП в Броварах с участием пьяного главы РГА Майбоженко: двое мужчин в тяжелом состоянии

Дополнение

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщал, что Майбоженко будет уволен.