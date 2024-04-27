Зеленский уволил Майбоженко, устроившего пьяное ДТП, с должности главы Броварской РГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко, который устроил пьяное ДТП с пострадавшими, с должности главы Броварской РГА, передает УНН.

Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях" - говорится в распоряжении №46/2024-рп.

ДТП в Броварах с пострадавшими: суд отправил Майбоженко под стражу

Напомним

Майбоженко сообщили о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения.

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщал, что Майбоженко будет уволен.