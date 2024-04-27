Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  89555 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  85840 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  140593 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  139577 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  138268 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124413 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  87998 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  82281 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153638 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168130 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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23 апреля 2024, 08:23  •  368734 просмотра

Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП

Владимиру Майбоженко, который спровоцировал пьяное ДТП с 4 пострадавшими, уволен с должности председателя Броварской райгосадминистрации, ему грозит уголовная ответственность без возможности избежать ответственности.

Общество •   •  10549 просмотра
Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП

Помощь США позволит Украине полностью профинансировать социальные расходы в этом году - Шмыгаль

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, помощь США в размере $7,5 млрд позволит Украине без задержек профинансировать все социальные расходы, такие как пенсии и субсидии.

Экономика •   •  11557 просмотра
Помощь США позволит Украине полностью профинансировать социальные расходы в этом году - Шмыгаль

Зеленский уволил Майбоженко, устроившего пьяное ДТП, с должности главы Броварской РГА

Президент Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации за совершение пьяного ДТП с пострадавшими.

политика •   •  11172 просмотра
Зеленский уволил Майбоженко, устроившего пьяное ДТП, с должности главы Броварской РГА

Киевская детская железная дорога открыла новый сезон

Киевская детская железная дорога открыла сезон движения поездов, позволяя детям изучать различные железнодорожные профессии под наблюдением профессиональных железнодорожников и предлагая мероприятия для посетителей в определенные дни.

Общество •   •  10574 просмотра
Киевская детская железная дорога открыла новый сезон

Дания планирует закупить украинскую военную технику для ВСУ: Шмыгаль сделал заявление

Украина и Дания подписали письмо о намерениях по закупке Данией украинского военного оборудования, которое будет передано Вооруженным силам Украины.

Война •   •  13150 просмотра
Дания планирует закупить украинскую военную технику для ВСУ: Шмыгаль сделал заявление

alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения-2024: появились фото

Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения в шведском городе Мальме, где состоится конкурс в 2024 году.

Культура •   •  10866 просмотра
alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения-2024: появились фото

Украина и Австралия подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения

Украина и Австралия договорились разработать и подписать соглашение об избежании двойного налогообложения, продлить беспошлинную торговлю для украинского бизнеса до 2026 года, увеличить товарооборот, а Австралия примет участие в мирном саммите в Швейцарии.

Экономика •   •  12434 просмотра
Украина и Австралия подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения

Неожиданный вираж: над Одесской областью два вражеских дрона уничтожили с помощью легкомоторной авиации

Сегодня в небе над Одесской областью легкой авиацией во взаимодействии с Южным командованием Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были уничтожены два российских разведывательных беспилотника.

Война •   •  13175 просмотра
Неожиданный вираж: над Одесской областью два вражеских дрона уничтожили с помощью легкомоторной авиации

Украинские гребцы завоевали "серебро" на чемпионате Европы: детали

Украинская женская четверка парная в составе Натальи Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по академической гребле в венгерском Сегеде.

спорт •   •  11458 просмотра
Украинские гребцы завоевали "серебро" на чемпионате Европы: детали

На Днепропетровщине сбили беспилотник рф

Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в Днепровском районе.

Война •   •  13477 просмотра
На Днепропетровщине сбили беспилотник рф