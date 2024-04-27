Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП

Избежать ответственности не удастся. Так председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко прокомментировал увольнение Владимира Майбоженко, который устроил пьяное ДТП, с должности главы Броварской РГА, передает УНН.

Владимир Майбоженко уволен с должности председателя Броварской РГА. Это лишь первый шаг. Уголовное производство против него открыто, о подозрении сообщено, мера пресечения избрана. Расследование должно быть беспристрастным. Наказание в отношении лица, из-за которого пострадали 4 человека, справедливым, в соответствии с последствиями и Уголовным кодексом Украины! Избежать ответственности не удастся - подчеркнул Кравченко.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко, который устроил пьяное ДТП с пострадавшими, с должности главы Броварской РГА.

ДТП в Броварах с пострадавшими: суд отправил Майбоженко под стражу

Как сообщал УНН, Майбоженко сообщили о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими в состоянии опьянения.

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщал, что Майбоженко будет уволен.