ДТП за участі ексголови Броварської РДА Майбоженка: суд скасував вирок і відправив справу на новий розгляд

Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на вирок ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку, який у квітні минулого року збив четверо людей у Броварах біля закладу громадського харчування. Майбоженку було призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тис. гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.

За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на вирок Броварського міськрайонного суду, призначивши новий розгляд в суді першої інстанції - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Броварський міськрайонний суд призначив ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку 34 тис. грн штрафу, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки, за наїзд в стані алкогольного сп’яніння на чотирьох людей, в тому числі малолітню дитину.

Повідомлялося, що прокуратура планувала оскаржити даний вирок.

Штраф на 34 тис. за п’яне ДТП з постраждалими: суд оголосив вирок ексголові Броварської РДА Майбоженку

У квітні 2024 року під Києвом тоді ще голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко влаштував ДТП на пішохідному переході. Він не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них - дитина.

Майбоженку було повідомлено про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння.

ДТП в Броварах з потерпілими: голові РДА Майбоженку повідомили про підозру