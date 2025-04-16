ДТП за участі ексголови Броварської РДА Майбоженка: суд скасував вирок і відправив справу на новий розгляд
Київ • УНН
Апеляційний суд скасував вирок ексголові Броварської РДА Майбоженку, якого було засуджено до штрафу за п'яне ДТП, де постраждали четверо людей. Справу передано на новий розгляд.
Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на вирок ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку, який у квітні минулого року збив четверо людей у Броварах біля закладу громадського харчування. Майбоженку було призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тис. гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.
За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на вирок Броварського міськрайонного суду, призначивши новий розгляд в суді першої інстанції
Доповнення
Броварський міськрайонний суд призначив ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку 34 тис. грн штрафу, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки, за наїзд в стані алкогольного сп’яніння на чотирьох людей, в тому числі малолітню дитину.
Повідомлялося, що прокуратура планувала оскаржити даний вирок.
Штраф на 34 тис. за п’яне ДТП з постраждалими: суд оголосив вирок ексголові Броварської РДА Майбоженку27.01.25, 16:49 • 31351 перегляд
У квітні 2024 року під Києвом тоді ще голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко влаштував ДТП на пішохідному переході. Він не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них - дитина.
Майбоженку було повідомлено про підозру у скоєнні ДТП з чотирма постраждалими у стані сп’яніння.
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