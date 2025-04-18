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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
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The Guardian

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Автомобіль впав з моста в річку: на заході Грузії загинули троє неповнолітніх

Київ • УНН

 • 1866 перегляди

На заході Грузії сьогодні автомобіль упав з моста в річку. Троє неповнолітніх, які перебували в авто, загинули на місці; двох пасажирів госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Автомобіль впав з моста в річку: на заході Грузії загинули троє неповнолітніх

Троє неповнолітніх загинули внаслідок ДТП, яке сталося сьогодні на заході Грузії, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Деталі

Згідно з поширеною інформацією, автомобіль впав з моста в річку. Усі троє неповнолітніх, які перебували у машині, померли на місці. Ще двох пасажирів було госпіталізовано, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

За фактом ДТП поліція розпочала слідство.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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