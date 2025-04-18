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Нью-Йорк Таймс

Автомобиль упал с моста в реку: на западе Грузии погибли трое несовершеннолетних

Киев • УНН

 • 662 просмотра

На западе Грузии сегодня автомобиль упал с моста в реку. Трое несовершеннолетних, находившихся в авто, погибли на месте; двое пассажиров госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Автомобиль упал с моста в реку: на западе Грузии погибли трое несовершеннолетних

Трое несовершеннолетних погибли в результате ДТП, которое произошло сегодня на западе Грузии, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Детали

Согласно распространенной информации, автомобиль упал с моста в реку. Все трое несовершеннолетних, находившихся в машине, скончались на месте. Еще двое пассажиров были госпитализированы, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

По факту ДТП полиция начала следствие.

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