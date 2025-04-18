Автомобиль упал с моста в реку: на западе Грузии погибли трое несовершеннолетних
Киев • УНН
На западе Грузии сегодня автомобиль упал с моста в реку. Трое несовершеннолетних, находившихся в авто, погибли на месте; двое пассажиров госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Трое несовершеннолетних погибли в результате ДТП, которое произошло сегодня на западе Грузии, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".
Детали
Согласно распространенной информации, автомобиль упал с моста в реку. Все трое несовершеннолетних, находившихся в машине, скончались на месте. Еще двое пассажиров были госпитализированы, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
По факту ДТП полиция начала следствие.
ДТП в Боливии унесло жизни 30 человек: автобус упал с 800-метровой высоты18.02.25, 08:17 • 18207 просмотров