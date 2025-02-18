ДТП у Болівії забрала життя 30 людей: автобус впав з 800-метрової висоти
Київ • УНН
Понад 30 людей загинули, 14 отримали поранення внаслідок падіння автобуса з гірської дороги в Болівії. Водій не впорався з керуванням на ділянці між містами Потосі та Оруро.
Понад 30 людей загинули внаслідок автобусної аварії на гірській дорозі у Болівії, повідомляє поліція, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Водій, імовірно, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб упав із висоти майже 800 метрів у південно-західному районі Йокалла, повідомив офіцер.
Аварія сталася між містами Потосі та Оруро, повідомила поліція.
14 людей отримали поранення, зокрема четверо дітей, повідомив на відео співробітник місцевої лікарні.
Місцеве агентство Unitel повідомило, що кілька постраждалих перебувають у тяжкому стані.
Офіційні особи вважають, що аварію могло викликати перевищення швидкості, коли водій "не зміг" керувати автобусом, повідомив інформаційному агентству AFP полковник поліції Віктор Бенавідес.
Доповнення
У Болівії дороги відомі своєю небезпекою, особливо у гірських районах.
Вважається, що це найсерйозніша дорожня аварія, зареєстрована в цій американській країні цього року.
За даними уряду, у ДТП щороку гине в середньому 1400 осіб у країні з населенням близько 12 мільйонів людей.
У Болівії автобус злетів з дороги: загинуло 19 людей27.01.25, 02:16 • 30389 переглядiв