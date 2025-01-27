У Болівії автобус злетів з дороги: загинуло 19 людей

У місті Потос автобус панамериканського флоту зазнав аварії в регіоні Сердас (Болівія). Внаслідок аварії загинуло 19 людей. Ще дев'ятеро отримали поранення. Про це інформує видання El Deber, передає УНН.

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Зазначається, що автобус панамериканського флоту залишив Ла-Пас у суботу і прямував до прикордонного міста Вільясон, куди він мав прибути до полудня неділі 26 числа. Однак на дорозі він перекинувся та злетів з дороги.

Згідно зі звітом поліції, двоє водіїв автопарку загинули в аварії, і вони підтвердили, що головному водієві було 24 роки. Крім того, вони повідомили, що на підставі доказів припускають, що мала місце висока швидкість автопарку та недостатня кваліфікація водія - пише видання El Deber.

У повідомленні йдеться, що правоохоронці та рятувальники продовжують роботу з порятунку постраждалих. Тому в процесі рятувальної операції кількість жертв може зрости.

У звіті також зазначено, що серед загиблих є: 14 жінок, 3 чоловіки, 1 дівчина та 1 хлопець. Продовжуються роботи з вилучення постраждалих. Ці автобуси зазвичай можуть перевозити до 50 пасажирів.

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