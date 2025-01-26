На Львівщині зіткнулись легковик та автобус: є загиблі
Київ • УНН
На Львівщині Volkswagen виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом ЗАЗ. Внаслідок аварії загинуло четверо людей з легковика, двоє пасажирів автобуса госпіталізовано.
У Львівській області легковий автомобіль зіткнувся з автобусом, внаслідок чого загинуло 4 людей, двоє пасажирів автобуса госпіталізовано. Про це повідомляє обласне управління поліції Львівщини, пише УНН.
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Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 26 січня, о 16.50 на автодорозі Київ-Чоп у межах села Тухолька, Стрийського району.
Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ЗАЗ.
Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирів легковика. До лікарні доставлені водій та один з пасажирів автобуса - медики уточнюють їх діагнози.
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На Берестейському проспекті в Києві сталася ДТП за участю маршрутки та двох поліцейських автомобілів. Через аварію рух правою смугою частково було ускладнено.