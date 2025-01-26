На Львовщине столкнулись легковушка и автобус: есть погибшие
Киев • УНН
На Львовщине Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЗАЗ. В результате аварии погибли четыре человека из легковушки, двое пассажиров автобуса госпитализированы.
Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего погибли 4 человека, двое пассажиров автобуса госпитализированы. Об этом сообщает областное управление полиции Львовщины, пишет УНН.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 января, в 16.50 на автодороге Киев-Чоп в пределах села Тухолька, Стрыйского района.
Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЗАЗ.
В результате ДТП погиб водитель и трое пассажиров легковушки. В больницу доставлены водитель и один из пассажиров автобуса - медики уточняют их диагнозы.
Напомним
На Берестейском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и двух полицейских автомобилей. Из-за аварии движение по правой полосе частично было затруднено.