На Львовщине столкнулись легковушка и автобус: есть погибшие

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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 165668 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 160149 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 164235 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 215909 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 140783 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 123441 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 118723 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 144176 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146944 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 144403 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Львовщине столкнулись легковушка и автобус: есть погибшие

На Львовщине столкнулись легковушка и автобус: есть погибшие

Киев  •  УНН

 • 7257 просмотра

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На Львовщине Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЗАЗ. В результате аварии погибли четыре человека из легковушки, двое пассажиров автобуса госпитализированы.

Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего погибли 4 человека, двое пассажиров автобуса госпитализированы. Об этом сообщает областное управление полиции Львовщины, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 января, в 16.50 на автодороге Киев-Чоп в пределах села Тухолька, Стрыйского района.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЗАЗ.

В результате ДТП погиб водитель и трое пассажиров легковушки. В больницу доставлены водитель и один из пассажиров автобуса - медики уточняют их диагнозы.

Напомним

На Берестейском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и двух полицейских автомобилей. Из-за аварии движение по правой полосе частично было затруднено.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
volkswagenVolkswagen
lvovЛьвов

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