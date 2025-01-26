У столиці маршрутка влетіла у два поліцейських автомобілі, рух частково ускладнено

У Києві на Берестейському проспекті маршрутка влетіла у два поліцейських автомобілі. Рух частково ускладнено правою смугою, повідомляє "Київ24", передає УНН.

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Як повідомляє видання, на Берестейському проспекті маршрутка влетіла у два поліцейських автомобілі. Одне авто патрульної поліції відтягнули в сторону, щоб люди могли проходити.

Рух частково ускладнено правою смугою, де досі знаходиться маршрутка.

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