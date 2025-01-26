В столице маршрутка влетела в два полицейских автомобиля, движение частично затруднено
Киев • УНН
На Берестейском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и двух полицейских автомобилей. Из-за аварии движение по правой полосе частично затруднено.
В Киеве на Берестейском проспекте маршрутка влетела в два полицейских автомобиля. Движение частично затруднено по правой полосе, сообщает "Киев24", передает УНН.
Детали
Как сообщает издание, на Берестейском проспекте маршрутка влетела в два полицейских автомобиля. Одно авто патрульной полиции оттянули в сторону, чтобы люди могли проходить.
Движение частично затруднено по правой полосе, где до сих пор находится маршрутка.
Напомним
Правоохранители подготовили несколько рекомендаций как пешеходам сделать себя заметным и сохранить жизнь на дороге.