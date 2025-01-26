Поліція розкрила, як пішоходам вижити на дорогах України у темний час доби
Київ • УНН
У 2024 році в ДТП постраждало 6877 пішоходів, з них 983 загинули. Поліція надала рекомендації щодо підвищення видимості пішоходів на дорозі за допомогою світловідбивачів та світлого одягу.
Правоохоронці підготували декілька рекомендацій як пішоходам зробити себе помітним і зберегти життя на дорозі. Про це повідомляє Поліція на Київщині, передає УНН.
Деталі
За офіційними даними, у 2024 році на дорогах України було зафіксовано 25 781 дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими. У цих аваріях загинули 3 202 людини, а 32 023 отримали травми. Значну частку постраждалих становлять пішоходи: 6 877 випадків, із яких 983 завершилися смертю, а 6 357 – травмами.
Зазначається, що найбільш уразливими пішоходи стають у темний час доби. Водієві потрібно вчасно розпізнати людину на дорозі, визначити напрямок її руху та вжити заходів безпеки. Без спеціальних світловідбивальних елементів пішохід у темному одязі стає видимим лише на відстані 18 метрів. Це критично мало для запобігання аварії.
Що робити пішоходам:
- Обирайте світлий одяг: світлі кольори краще відбивають світло та допомагають водіям вас помітити.
- Використовуйте світловідбивачі: це можуть бути браслети, стрічки, наліпки, жилети чи інші аксесуари.
- Носіть ліхтарик: простий і ефективний спосіб підвищити свою видимість.
- Дотримуйтеся правил переходу дороги: переходьте проїжджу частину лише у визначених місцях.
Особливу увагу слід приділяти правильному розміщенню світловідбивальних елементів. Вони мають бути на рівні зору водіїв і бажано на рухомих частинах тіла, таких як руки чи ноги. Для дітей ці елементи рекомендують розміщувати на рівні голови, щоб компенсувати їх невеликий зріст.
Пам’ятайте, ваша видимість на дорозі – це ключ до безпеки.
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