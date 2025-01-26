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Полиция раскрыла, как пешеходам выжить на дорогах Украины в темное время суток

Полиция раскрыла, как пешеходам выжить на дорогах Украины в темное время суток

Киев  •  УНН

 • 7502 просмотра

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В 2024 году в ДТП пострадало 6877 пешеходов, из них 983 погибли. Полиция предоставила рекомендации по повышению видимости пешеходов на дороге с помощью светоотражателей и светлой одежды.

Правоохранители подготовили несколько рекомендаций как  пешеходам сделать себя заметным и сохранить жизнь на дороге. Об этом сообщает Полиция на Киевщине, передает УНН.

Детали

По официальным данным, в 2024 году на дорогах Украины было зафиксировано 25 781 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В этих авариях погибли 3 202 человека, а 32 023 получили травмы. Значительную долю пострадавших составляют пешеходы: 6 877 случаев, из которых 983 завершились смертью, а 6 357 - травмами.

Отмечается, что наиболее уязвимыми пешеходы становятся в темное время суток. Водителю нужно вовремя распознать человека на дороге, определить направление его движения и принять меры безопасности. Без специальных светоотражающих элементов пешеход в темной одежде становится видимым лишь на расстоянии 18 метров. Это критически мало для предотвращения аварии.

Что делать пешеходам:

- Выбирайте светлую одежду: светлые цвета лучше отражают свет и помогают водителям вас заметить.

- Используйте светоотражатели: это могут быть браслеты, ленты, наклейки, жилеты или другие аксессуары.

- Носите фонарик: простой и эффективный способ повысить свою видимость.

- Придерживайтесь правил перехода дороги: переходите проезжую часть только в определенных местах.

Особое внимание следует уделять правильному размещению светоотражающих элементов. Они должны быть на уровне зрения водителей и желательно на подвижных частях тела, таких как руки или ноги. Для детей эти элементы рекомендуют размещать на уровне головы, чтобы компенсировать их небольшой рост.

Помните, ваша видимость на дороге - это ключ к безопасности.

Гололедица на дорогах: ГСЧС объявила желтый уровень опасности03.01.25, 19:00 • 31640 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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