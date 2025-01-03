Гололедица на дорогах: ГСЧС объявила желтый уровень опасности
Киев • УНН
В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда на дорогах и порывов ветра до 15-18 м/с. В Карпатах прогнозируется значительная снеголавинная опасность III уровня.
В Киеве, Киевской области и большинстве регионов Украины 4 января ожидается гололедица, сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
По информации Укргидрометцентра, на дорогах Киева, Киевской области и большинства регионов Украины (кроме юга и юго-востока) ожидается гололедица.
В северных и центральных областях прогнозируются порывы ветра до 15-18 м/с.
Ожидается I уровень опасности - желтый. С 3 по 4 января на высокогорье Ивано-Франковской области, а с 3 по 6 января в восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).
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