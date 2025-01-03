Мокрий сніг: патрульні дали поради з безпечної їзди за кермом в негоду

У столиці та деяких регіонах України сьогодні мокрий сніг. У патрульній поліції Києва дали кілька порад з безпечного кермування у негоду, пише УНН.

Ось декілька порад від патрульних, щоб поїздка в негоду була безпечною

увімкніть ближнє світло фар;

дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами;

обирайте безпечну швидкість;

якщо виникла необхідність зупинитися — знижуйте швидкість поступово;

не робіть різких маневрів,

якщо опади такої сили, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, який їде попереду, зупиніться на узбіччі й обов’язково ввімкніть аварійну сигналізацію.

"Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь — телефонуйте на спецлінію 112", - нагадали патрульній поліцейській.

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