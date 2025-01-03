Мокрий сніг: патрульні дали поради з безпечної їзди за кермом в негоду
Київ • УНН
У Києві та в деяких регіонах України мокрий сніг. Патрульна поліція надала 6 важливих порад для безпечного керування автомобілем у негоду.
У столиці та деяких регіонах України сьогодні мокрий сніг. У патрульній поліції Києва дали кілька порад з безпечного кермування у негоду, пише УНН.
Ось декілька порад від патрульних, щоб поїздка в негоду була безпечною
- увімкніть ближнє світло фар;
- дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами;
- обирайте безпечну швидкість;
- якщо виникла необхідність зупинитися — знижуйте швидкість поступово;
- не робіть різких маневрів,
- якщо опади такої сили, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, який їде попереду, зупиніться на узбіччі й обов’язково ввімкніть аварійну сигналізацію.
"Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь — телефонуйте на спецлінію 112", - нагадали патрульній поліцейській.
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