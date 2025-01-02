Атмосферний фронт принесе мокрий сніг, але стійкого снігового покриву не очікується - Укргідрометцентр

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Київ • УНН

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В Україні очікується зміна погоди через атмосферний фронт з північного заходу. Синоптики прогнозують опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а температура вночі знизиться до -7 градусів.

В Україні очікується зміна погоди з приходом атмосферного фронту з північного заходу. Температура знизиться до -7 вночі, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, утім, на сталий сніговий покрив не розраховують, розповіла речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Завтра вже вітер поступово вщухатиме, але за рахунок того, що в нас такі прояснення і температурні позначки досить високі, як для січня, але не рекордні. Наприклад, у 2023 році в цей день в Києві було +13 градусів, а сьогодні очікуємо до +9", - сказала Птуха.

Вона зазначила, що завтра погода буде змінюватися.

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"Буде більше хмарності й вже будуть надходити атмосферні фронти з північного заходу, і в наступні кілька днів переважатимуть саме процеси північно-західні та західні, які принесуть нам більше хмарності. Відповідно разом з фронтами надійдуть й опади, опади різної інтенсивності, але переважно це помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Трошечки в нас знизяться температурні показники, й це дає надію на те, що у деяких західних та північних областях опади можуть затриматися у вигляді мокрого снігу й подекуди утворити сніговий покрив, хоча, звичайно, на сталий сніговий покрив ми не розраховуємо. У найближчі три дні в нас нічна температура становитиме в межах 1-7 морозу, а денні температури від 3 морозу до 3 тепла", - розповіла Птуха.

2024 рік став найтеплішим у Києві за час проведення спостережень02.01.25, 12:10 • 33091 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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