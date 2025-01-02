2024 рік став найтеплішим у Києві за час проведення спостережень. Найхолодніше було 9 січня – мінус 15,8°С, найспекотніше – 16 липня, коли температура у затінку сягнула плюс 36°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Деталі

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура 2024 року у столиці становила +11,4°С, що на 2,4°С вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2024 році температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники у всі його місяці.

"Особливо "відзначились" лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення – 5,2°С та 5,7°С відповідно. Найхолодніше було 9 січня – мінус 15,8°С, найспекотніше – 16 липня, коли температура у затінку сягнула плюс 36,0°С", - інформує обсерваторія.

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Загалом у 2024 році в Києві було зафіксовано 52 температурних рекорди, причому найбільше їх було у квітні – 13 та липні – 14.

Також повідомляється, що опадів випало 642 мм, що відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно – майже по дві місячні норми у квітні та червні і лише 23% та 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні.

Доповнення

Метеорологічне літо у 2024 році прийшло до Києва на тиждень пізніше, ніж зазвичай.